Confirmando segunda onda, MS registra uma média móvel de 11 óbitos por dia pela Covid-19

Testes da Covid-19 em Campo Grande - (Foto: Edermir Rodrigues)

O coronavírus continua avançando fortemente em Mato Grosso do Sul, com 1.314 exames positivos em apenas 24h. É o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta quarta-feira (9). Com isso, já são 108.549 casos confirmados da doença no Estado, sendo 556 novos casos em Campo Grande.

Em apenas 24h, 18 óbitos ocorreram pela doença, com 1.870 mortes por coronavírus pela doença. Com isso, a média móvel passa a ser 11 vítimas por dia.

Em tratamento, 13.201 pessoas estão isolamento domiciliar, enquanto que 615 pessoas estão internadas, sendo que 375 estão em leitos clínicos, com 219 em leitos públicos e 156 na rede privada. Os casos mais graves, ou seja, em leitos de UTI, 240 pessoas estão internadas, sendo que 160 estão na rede pública e 80 na rede privada.

De acordo com o relatório do Governo do Estado, em Mato Grosso do Sul 92.863 pessoas estão recuperadas e sem sintomas.

Confira o quadro completo: