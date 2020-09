Drive-Thrus da Covid testam mais de 73 mil pessoas em cinco meses no Estado

O balanço geral aponta que 73.467 pessoas foram testadas, sendo 58.555 pelo PCR e 14.912 por testes rápidos. - (Foto: Arquivo/ SECOM MS)

Os Drive-Thrus criados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), testaram 73,4 mil pessoas entre testes rápidos e swab em Mato Grosso do Sul. As quatro unidades montadas em Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Campo Grande foram responsáveis pela identificação de 11,6 mil casos positivos no Estado até o momento.

O Boletim do Coronavírus publicado nesta quinta-feira (3), informa que Corumbá segue com o maior índice de identificação positiva de casos confirmados por meio de teste PCR. O índice corresponde a 30,3% (1.946 casos confirmados) por PCR e 21,7% (429 casos confirmados) de testes rápidos. O município já testou 8.395 pessoas.

Dourados ocupa a segunda posição, com 20,4% (2.121 casos positivos) por meio do PCR e 13,2% (605 casos positivos) identificados nos testes rápidos. O município já testou 14.977 pessoas. Campo Grande vem logo em seguida, com 14,8% (5.567 casos positivos) por meio de PCR e 4,6% (312 casos positivos) de testes rápidos. A Capital já testou 44.287 pessoas. E Três Lagoas, com 13,3% (553 casos confirmados) por meio do PCR e 7% (115 casos positivos) nos testes rápidos. A cidade testou 5.808 pessoas.

O balanço geral aponta que 73.467 pessoas foram testadas, sendo 58.555 pelo PCR e 14.912 por testes rápidos. Deste total, 11.648 foram identificados positivos, sendo 10.187 por meio do PCR e 1.461 por meio dos testes rápidos. Os demais dados foram descartados. Em Campo Grande, por exemplo, 500 testes rápidos são realizados pelo drive e mais 258 coletas de RT-PCR são realizados semanalmente.

Para o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a parceria está muito boa, com todas as secretarias estaduais e demais órgãos vinculados ao Governo do Estado, na luta contra o coronavírus. “Essa foi uma determinação do governador Reinaldo Azambuja, por saber que somente iremos vencer essa guerra, se trabalharmos articulados, com ações do Estado, União e Municípios”.

A implantação de mais postos de testagem, como o da E.E. Lúcia Martins Coelho, no período noturno, ampliou o acesso dos trabalhadores aos exames. O local foi responsável pela realização de 17.746 mil testes rápidos correspondendo a 15,4% (2.734 casos positivos).

O agendamento

Por meio do Drive-Thru, são disponibilizados à população diagnósticos de coronavírus em que os testes são realizados dentro do próprio veículo, com o mínimo de contato, de forma segura, eficiente e rápida.

A consulta é agendada via telefone 0800 647 0911 e confirmada por um SMS, mensagem por celular, com a data, o horário e o local. Ao chegar no dia do exame, após as confirmações dos dados, é realizada a coleta RT PCR, por biologia molecular, dentro do próprio automóvel, sem a presença de acompanhante (quando assim possível, desconsiderando os casos de crianças e idosos) e levando cerca de cinco minutos, ou seja, de forma rápida, organizada e segura.

O exame é encaminhado ao Laboratório Central (Lacen), o resultado leva de 24h a 48h no máximo e é encaminhado por SMS ao paciente, que também é acionado pela equipe médica responsável do Disk Covid. O cidadão também poderá consultar o resultado do exame no site da Secretaria de Estado de Saúde – www.saude.ms.gov.br.