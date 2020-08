Em apenas 24 horas, são registrados 23 óbitos por coronavírus em MS

Durante a transmissão ao vivo desta sexta-feira (07.08), o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou da evolução da pandemia no Estado. - (Foto: Saul Schramm )

Mesmo diante do aumento de casos em Mato Grosso do Sul, a média de pessoas que permaneceu em casa nesta quinta-feira (6) foi de 35,2%, com esse índice o Estado ocupa a 24ª colocação entre as unidades da federação. Já entre as capitais brasileiras, Campo Grande tem a segunda pior taxa de isolamento social, com média de 34,3%.

A alta mobilidade social continua fazendo parte da rotina do sul-mato-grossense conforme as taxas mapeadas para o dia. O menor índice registrado foi em Batayporã que teve média de 26,9%. A maior taxa foi de 60,7% mapeada em Figueirão. Confira aqui a lista completa de cidades e suas respectivas taxas de distanciamento social.

Isolamento social em Campo Grande de 1° de julho a 6 de agosto

Evolução da doença

Durante a transmissão ao vivo desta sexta-feira (07.08), o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou da evolução da pandemia no Estado. “Precisamos conter os avanços da doença na Capital, dos mais de 700 casos registrados em 24 horas no Estado, metade é da Capital. Além disso, já ultrapassamos a marca de 500 pessoas internadas”

318 óbitos no Estado foram registrados apenas em julho. Nos primeiros 7 dias de agosto: 73 vítimas fatais

De acordo com o boletim epidemiológico da SES são 29.988 casos confirmados em Mato Grosso do Sul, sendo que 887 exames deram positivos em apenas 24 horas, com Campo Grande registrando 391 casos novos.

Mato Grosso do Sul registrou 23 óbitos anunciados nesta sexta-feira, sendo 12 residentes de Campo Grande, totalizando 481 vítimas fatais da doença. “Dos óbitos registrados, 19 possuíam alguma comorbidade ou relação de risco. Mas a doença acomete todas as idades, independentemente de ter alguma comorbidade ou não”, alertou a secretária adjunta da SES, Christine Maymone.

Para consultar o detalhamento do boletim epidemiológico faça o download aqui. A lista de cidades com suas respectivas taxas de distanciamento social pode ser conferida aqui.