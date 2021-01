Em 24h, boletim confirma morte de mais três pessoas por Covid-19 em Dourados

Hospital da Vida de Dourados - (Foto: Divulgação)

No boletim epidemiológico do coronavírus de Dourados divulgado hoje (7), foram contabilizados mais três mortes na cidade. No total, são 169 óbitos por Covid acumuladas desde o início da pandemia. As mortes mais recentes são de duas mulheres e um homem, todos apresentando comorbidades.

Uma das vítimas do sexo feminino havia sido internada em hospital particular no dia 27 de dezembro de 2020, sendo transferida posteriormente para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de hospital público. Ela veio a óbito ontem (6).

A segunda mulher moradora de Dourados a perder a vida para a Covid nas últimas 24h havia dado entrada no PAM (Posto de Assistência Médica) no dia 28 de dezembro de 2020. Ela foi transferida para hospital público onde apresentou piora no quadro indo a óbito ontem.

A vítima do sexo masculino estava internado em hospital particular de Dourados desde o dia 18 de dezembro de 2020. Ele apresentou piora no quadro de saúde e também veio a óbito na quarta-feira (6). Nas últimas 24h foram 218 casos confirmados. As informações são do portal Dourados News.