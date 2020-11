Em 24 horas, país registra 376 mortes e 32 mil novos casos de Covid-19

Entre ontem e hoje, foram registrados 32.622 novos diagnósticos de Covid-19 - (Foto: Itamar Crispim/Fiocruz)

O número de mortes em função da pandemia do novo coronavírus chegou a 168.989 neste sábado (21). De sexta-feira (20) para sábado, foram registradas 376 novas mortes por covid-19. Ontem, o sistema marcava 168.613 óbitos desde o início da pandemia. Ainda há 2.176 falecimentos em investigação.

Já em relação ao número de casos, o último boletim do Ministério da Saúde informa que o país atingiu 6.052.786 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Entre ontem e hoje, foram registrados 32.622 novos diagnósticos de covid-19. Na sexta, o sistema registrava 6.020.164 casos acumulados.

Ministério da Saúde/Divulgação

A atualização do Ministério da Saúde é feita a partir de informações levantadas pelas secretarias estaduais de saúde em relação a casos e mortes para a covid-19.

Ainda conforme o balanço da pasta, há 454.639 pacientes em acompanhamento. Outras 5.429.158 pessoas já se recuperaram da doença.

Estados

Os estados com mais mortes pela covid-19 são São Paulo (41.256), Rio de Janeiro (21.971), Minas Gerais (9.732), Ceará (9.487) e Pernambuco (8.920). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (713), Roraima (720), Amapá (789), Tocantins (1.148) e Rondônia (1.516).