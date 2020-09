Eli Lilly e Amgen se aliam para produção de possíveis terapias contra Covid-19

A Eli Lilly e a Amgen anunciaram nesta quinta-feira, 17, uma parceria para a produção de possíveis terapias com anticorpos da Lilly para tratamento da covid-19. Se as terapias forem aprovadas, as duas empresas esperam produzir milhões de doses no próximo ano, afirmou Daniel Skovronsky, cientista-chefe da Lilly e presidente da Lilly Research Laboratories.

Na quarta-feira, 16, a Lilly informou que seu tratamento experimental com anticorpos reduziu a taxa de hospitalizações e a carga viral de alguns infectados por covid-19, segundo dados preliminares de testes clínicos. A terapia é baseada em anticorpos neutralizadores colhidos de pacientes que se recuperaram do novo coronavírus.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, a ação da Lilly subia 0,36% e a da Amgen tinha leve alta de 0,10% por volta das 8h30 (no horário de Brasília).