Duas semanas após primeiros casos positivos, Japorã e Pedro Gomes permanecem com uma vítima por Covid-19

Uma das praças de Pedro Gomes - (Foto: Divulgação)

Há duas semanas a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciava que os municípios de Japorã e Pedro Gomes registravam o primeiro caso confirmado de Covid-19 nos municípios. No dia 25, Pedro Gomes era o 77ª município a entrar no mapa das cidades atingidas pela doença. Na ocasião, eram 21.015 casos confirmados de coronavírus no Estado.

No dia 27 o município de Japorã, localizado no extremo sul de MS registrava a primeira ocorrência de Covid-19. Com a anotação, foi a 78ª as cidades sul-mato-grossenses com casos confirmados do novo coronavírus - 99% das 79. No dia, o número total de casos confirmados da doença no Estado chegava a 21.802 com 319 mortes pela doença.

Diferente do previsto, os índices pararam nesses casos e cada cidade tem apenas um caso confirmado da doença, figurando nas últimas colocações do ranking das localidades com a quantidade de casos.

Na incidência de casos confirmados de Covid-19 por 100.000/habitantes, as Pedro Gomes e Japorã também estão em último com 13.0 e 11.0

Só nos primeiros nove dias de agosto Mato Grosso do Sul confirmou 5,7 mil novos casos de Covid-19. Conforme dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde (SES) o mês que iniciou com 26.003 casos, aponta um total de 31.739 nesta segunda-feira (10). A crescente também ocorre no número de vidas perdidas pela doença que já soma 115 para o período.