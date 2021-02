Drive-thru e Posto do Lúcia Martins Coelho são desativados

Drive-thru de teste em Campo Grande - Foto: Divulgação/Assessoria

A Secretaria de Estado de Saúde e o Corpo de Bombeiros Militar desativam na próxima semana dois pontos conhecidos pelos campo-grandenses utilizados para coleta de exames contra a Covid-19. O Drive-Thru de Campo Grande opera até segunda-feira (22) e depois será desativado. O posto de vacinação localizado na Escola Estadual Lucia Martins Coelho também fica em operação até a sexta-feira (26) e será desativado na sequência.

Levantamento realizado pela SES em janeiro apontou que das 22.174 vagas disponíveis para RT-PCR, 10.733 não foram utilizadas por falta de demanda para a realização dos exames. O índice correspondendo a 71,3% das vagas ofertadas pelo sistema da SES. Agendamentos podem ser feitos pelo Disk Coronavírus 0800 647 0911 ou 2020-2170 do município.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a análise referente aos atendimentos realizados. “Foi observado que 10.733 vagas deixaram de ser preenchidas por falta de demanda, sendo que deste quantitativo, 10.074 pertencem as unidades de saúde do município de Campo Grande e 659 eram do Drive-Thru. Pensando na economicidade de recursos humanos e de materiais, decidimos pelo encerramento em decisão conjunta com a Sesau”.

Para o diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, Coronel Marcello Fraiha, a ideia é que a demanda seja absorvida pela Rede de Atenção Primária do município. “A partir de agora, essa rede passará a realizar os exames de RT-PCR e os testes rápidos na sua totalidade em Campo Grande, absorvendo por exemplo, a demanda diária de 258 testes que até o momento, são realizadas pelo Drive-Thru de Campo Grande”.

O encerramento também possibilitará a retomada das atividades operacionais de salvamento e resgate dos militares do Corpo de Bombeiros Militar envolvidos nesta operação, sem prejuízo algum às estratégias de testagem da população de Campo Grande, os quais passariam a ser assistidos pela rede de saúde do Município.

Das 22.172 vagas de RT-PCR, 8.045 exames foram realizados no Drive-Thru, localizado no quartel do Corpo de Bombeiros, na Rua 14 de julho. E 14.127 nas unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau). Quanto aos testes rápidos, das 22.172 vagas ofertadas, 7.483 foram realizadas no Colégio Estadual Lúcia Martins Coelho. E 14.127 nas unidades de saúde vinculadas à Sesau.

Esta medida não vale para as unidades do interior do Estado. “As adequações são feitas à medida que analisamos o cenário epidemiológico. Em conjunto com a SES e a Sesau verificou a possibilidade desta estratégia, então, essa medida vale apenas para Campo Grande que já conta a Rede de Atenção Primária do município está estruturada e fortalecida. Para as outras unidades, assim como para Campo Grande, os agendamentos podem ser feitos pelo Disk Coronavírus, 0800 647 0911”.

Veja quais são as unidades disponibilizada pela prefeitura para a realização de exames RT-PCR:

• Agendamentos que continuarão sendo feitos pelo Disk Coronavírus 0800 647 0911 em parceria com a Sesau, de segunda a sexta-feira. São 24 unidades de saúde que oferecem 30 vagas por dia. Veja quais são:

1 – Cristo Redentor

2 – Universitário

3 – Mato do Jacinto

4 – Estrela Dalva

5 – Jardim Noroeste

6 – Zé Pereira

7 – Jardim Azaléia

8 – Los Angeles

9 – Botafogo

10 – Iracy Coelho

11 – Clínica da Família Caiobá

12 – Vila Fernanda

E no final de semana – USF Parque do Sul – com 200 testes

• E mais 12 unidades de saúde que atendem por demanda espontânea e presencialmente. Mas antes é preciso ligar no telefone disponibilizado pelo município 2020-2170.

1 – USFs Batistão

2 – Parque do Sol

3 – 26 de Agosto

4 – Tiradentes

5 – Dona Neta

6 – Moreninha

7 – Vila Nasser

8 – Oliveira

9 – Nova Bahia

10 – São Francisco

11 – Aero Itália

12 – Albino Coimbra

• Todas as 72 unidades de saúde realizam os testes rápidos em Campo Grande.