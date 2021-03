Drive-thru e outros seis locais abrem neste sábado para vacinação contra a Covid-19

Vacinação contra a covid-19 - Foto: Divulgação

Neste sábado (06), além do Drive-thru instalado no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho, outros seis locais estarão abertos para realizar a imunização contra a Covid-19 do público prioritário que não conseguiu se vacinar durante a semana. Irão receber a primeira dose idosos com mais de 78 anos e a dose de reforço será aplicada em pessoas com mais de 90 anos, conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Até esta sexta-feira estão sendo imunizados idosos com 78 anos com a primeira dose e de 90 e 91 anos com a dose de reforço. Todos as pessoas pertecentes a estas faixa etárias poderão procurar um dos locais referenciados para se vacinar durante os seus respectivos horários de funcionamento.

“É uma forma de garantir o acesso a vacina de pessoas que eventualmente não conseguiram buscar o local de vacinação na data definida para a sua faixa etária. Desta forma o município está assegurando que esse pessoa seja imunizada. Entendemos a vacinação dos idosos como estratégica e de fundamental importância, considerando o elevado número de óbitos e internações entre este público”, enfatiza o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

O secretário reforça que para evitar aglomerações e agilizar o processo de vacinação é necessário que a pessoa faça a identificação prévia através do site http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Pontos de imunização

Drive-thru Parque Ayrton Senna

7h30 às 17h30

Demais locais

07h30 às 17h

Seleta (Rua dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro)

UBS Coronel Antonino

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

UBS Dona Neta

USF Albino Coimbra

USF Coophavila

Histórico

Campo Grande iniciou a imunização emergencial contra a Covid-19 no dia 19 de janeiro, menos de 12 horas após receber o primeiro lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde. Foram destinadas 26.806 doses da vacina Coronavac, produzida pelo instituto Butantan em parceria com o laboratório Chinês Sinovac, para iniciar a imunização de 11.966 pessoas pertencentes ao grupo prioritário.

A primeira etapa abrangeu trabalhadores da saúde das unidades da rede municipal de saúde, hospitais, serviços de urgência, funerárias, idosos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas.

No dia 25 de janeiro, Campo Grande recebeu mais 9.340 doses da vacina da Astrazeneca-Oxford para imunização exclusiva de trabalhadores da saúde. O intervalo previsto para aplicação da segunda dose é de três meses. Uma terceira remessa foi feita no dia 29 de janeiro, com 3.590 doses para iniciar a imunização dos idosos acima de 80 anos.

No dia 7 de fevereiro foi enviado um quarto lote de vacinas contendo 11.600 doses da Coronav. No dia 25 de fevereiro, o município foi contemplado com mais 13.139 doses de vacina, sendo 5.189 da Coronavac e 7.950 da Astrazeneca.

Imunização

Até esta sexta-feira, 41.181 pessoas já foram imunizadas no município de Campo Grande, sendo que deste total, 13.693 já receberam a dose de reforço fechando assim o ciclo de imunização. Ao todo já foram aplicadas 54.874 doses de vacina contra a Covid-19 na Capital.. O maior público contemplado é o de trabalhadores da saúde, com 32.486 doses recebidas, entre D1 e D2, seguido dos idosos da faixa etária até o momento contemplada com 22 mil doses recebidas, entre D1 e D2.

Vacina CG

A Sesau disponibilizou um hotsite com todas as informações sobre a imunização em Campo Grande. Lá é possível consultar o calendário e os pontos de vacinação pré-estabelecidos. No site está disponível um vídeo com orientações sobre o sistema de identificação prévia.

Acesse e fique por dentro : http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg/