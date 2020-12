Dourados tem 100% dos leitos de covid-19 ocupados

Leito de hospital - (Foto: Secom MS)

A prefeitura de Dourados divulgou na tarde deste sábado (12) o Boletim Epidemiológico da cidade que mostra que 100% dos leitos de UTI Covid-19 estão ocupados. Além disso duas mortes causadas pela doença foram confirmadas.

A taxa global de UTI’s ocupadas está em 95%, sendo 17 pacientes confirmados com coronavírus, dois casos suspeitos e dois em atendimento ‘Pós Covid-19’. Ainda de acordo com o levantamento, os leitos de ‘UTI’s Geral’ está com 92% de ocupação, o equivalente a 33 internados.

Dourados tem no momento 64 pessoas hospitalizadas na cidade, sendo 30 em leitos de enfermaria e 34 e UTI. Quarenta e dois pacientes são de outros municípios, mas estão internados no município para tratamento.

Ainda neste sábado, o município chegou a marca de 11.283 casos confirmados, desses, 9.834 são considerados recuperados e 1.293 estão em isolamento domiciliar.

Desde o início da pandemia, Dourados confirmou 134 óbitos por Covid-19 de moradores locais, além disso, 78 pessoas de outras localidades também morreram no município.