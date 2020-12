Dourados registra mais uma morte por Covid-19, e óbitos em decorrência da doença chegam a 135 mortes

A Avenida Marcelo Pires em Dourados - (Foto: Divulgação)

Segundo boletim epidemiológico divulgado hoje (14), mais uma pessoa morreu por complicações da Covid-19 em Dourados. Uma mulher com comorbidades que estava internada em hospital particular não resistiu a doença e faleceu ontem (13).

Com mais esse caso, o número de vítimas do coronavírus no município chega a 135 desde o início da pandemia.

De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise, a paciente deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no dia 25 de novembro e logo em seguida precisou ser encaminhada ao hospital. Após dias internada, apresentou piora no quadro e foi a óbito.

Outra morte - Também em Dourados um homem morador em Deodápolis morreu após contrair a doença. Ele estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de hospital particular e faleceu no domingo.

Conforme o boletim epidemiológico, os moradores de municípios da região que foram a óbito na mais populosa cidade do interior sul-mato-grossense chegam a 79.

Com isso, Dourados tem 83 novos casos da doença totalizando 11.383 pessoas infectadas. Dessas, 10.056 são consideradas recuperadas e 1.166 cumprem isolamento domiciliar.

Outros 70 pacientes estão internados, com metade deles ocupando leitos de UTI, 21 nas unidades do Sistema Único de Saúde. Com informações do portal Dourados News.