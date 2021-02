Dourados registra mais de 1 mil casos ativos da Covid-19 em apenas 24h

Dourados-MS - (Foto: Aparecido Frota)

A Prefeitura Municipal de Dourados divulgou o boletim epidemiológico do coronavírus nesta quarta-feira (17) e apontou 1.026 casos ativos, ou seja, pessoas com potencial de transmissão.

Conforme o documento divulgada na manhã de hoje, mais de 60 casos da doença foram confirmados. Outros 91 testes foram descartados.

No total, 19.643 pessoas foram infectadas na maior e mais populosa cidade do interior do Estado, dessas, 18.398 são consideradas recuperadas. Outras 966 estão em isolamento domiciliar e 60 internadas, sendo 27 em leitos de enfermaria e 33 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Até o momento, o município confirmou 244 óbitos em decorrência do coronavírus. A taxa de letalidade está em 1,2% em relação aos casos confirmados por cem mil habitantes. Além disso, 154 pessoas de outras localidades morreram enquanto estavam hospitalizadas em Dourados.

Da localização geográfica dos casos confirmados, 17.649 são do perímetro urbano, 118 dos Distritos Rurais, 775 da Reserva Indígena Federal e 51 de outras localizadas. Com informações do portal Dourados News.