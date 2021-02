Dourados registra maior número de óbitos por Covid-19 em um mês

Dourados-MS - (Foto: Divulgação)

O número de óbitos em Dourados, a 198 km de Campo Grande, por Covid-19 contabilizou no maior número de mortes em um mesmo mês. Janeiro de 2021 foi o mês mais letal no município desde o começo da pandemia.

Foram 61 óbitos locais por Covid confirmados nestes 31 primeiros dias de 2021, superando dezembro de 2020 com 39, considerado até então o mês maior quantidade de vítimas fatais desta doença transmissível.

A alta na quantidade de mortes na comparação entre estes dois meses mais recentes é de 56,4%.

Janeiro, encerrado no domingo (31), também será lembrado pelo início da campanha de vacinação contra a doença em Mato Grosso do Sul e em todo país. Com informações do portal Dourados News.