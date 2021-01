Dourados é o segundo município que mais registrou casos confirmados de Covid em 24h

Município de Dourados - (Foto: Divulgação)

Conforme os dados do boletim epidemiológico de hoje (6), Dourados foi o segundo município de Mato Grosso do Sul com o maior índice de contamidos por Covid-19 em 24h, perdendo apenas para Campo Grande. Foram 565 casos na Capital e 299 em Dourados.

Com os números apresentados, Dourados tem no total 14.721 casos desde o início da pandemia e 166 óbitos.

O óbito mais recente foi de uma mulher que foi internada em um hospital particular no último dia 2. Ela testou positivo à doença e apresentou piora no quadro de saúde, e faleceu ontem (5).

Do total apresentado, 12.653 são considerados pela saúde local como recuperados, enquanto 1.846 encontram-se em isolamento domiciliar.

Já os internados somam 86 e 42 desses pacientes estão ocupando as UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva) espalhadas pela cidade, 29 delas via SUS (Sistema Único de Saúde).

Com a atualização foram confirmados mais 1.582 novos casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, e o número total de infectados pela doença desde o início da pandemia sobe para 139.152 no Estado. É a maior média de casos confirmados desde o primeiro dia do ano.