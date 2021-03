Distrito Federal está com 100% de seus leitos de UTI ocupados

Leito de UTI - (Foto: Reprodução)

Não há mais leito de UTI disponível em Brasília para tratamento de pacientes com covid-19. As informações são do próprio governo do Distrito Federal.

Os dados atualizados até as 16h10 desta quarta-feira, 10, mostram que, dos 296 leitos para tratamento de adultos contra covid-19 disponíveis pela rede pública do DF, 99,6% estavam ocupados.

Mensagens enviadas por trabalhadores dos principais hospitais da capital federal dão conta de que há filas de mais de 20 horas para conseguir atendimento.

Na semana passada, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a abertura de mais 38 leitos de enfermaria para covid-19 no Hospital Regional da Asa Norte e mais dez no Hospital de Ceilândia.

Apesar disso e da situação na capital do País, Ibaneis afrouxou na sexta-feira, 5, mais uma vez, as medidas de combate à doença que ele havia determinado no fim de fevereiro. Em novo decreto, o governador liberou a reabertura de academias de esporte de todas as modalidades a partir da segunda-feira, 8.

O governo também vai permitir aulas presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades da rede privada.