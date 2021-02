Disponível em 55 unidades e no Drive-Thru, vacinação dessa quinta é em idosos de 82 e 83 anos

Idosos de 82 e 83 anos são o público-alvo da campanha de vacinação nesta quinta-feira (11) - (Foto: Glenda Gabi)

As pessoas com idades entre 82 e 83 anos são o público alvo da campanha de vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira (11). Obedecendo o calendário estipulado no início do mês, essas pessoas poderão encontrar as doses da vacina em uma das 55 unidades de saúde que estão aplicando as doses no período vespertino e no drive-thru, no Parque Ayrton Senna, durante o dia inteiro.

A vacinação começa às 13h nas unidades de saúde, estando disponíveis para todo o público entre 82 e 83 anos de idade, sem a necessidade de agendamento. Da mesma forma é possível realizar a vacinação no drive-thru, que funciona das 7h30 às 17h30, sem intervalo para almoço; nessa segunda plataforma é necessário que o paciente tenha realizado o cadastro de identificação prévia.

Mesmo não sendo obrigatória a identificação prévia, quando é feito o atendimento na unidade de saúde, o cadastramento agiliza a vacinação nesses locais, evitando filas e reduzindo o tempo de espera. Para atualização dos dados, é necessário entrar no site vacina.campogrande.ms.gov.br.

Confira o cronograma de vacinação:

As doses estão disponíveis nas seguintes unidades:

Centro

Usf Vila Corumbá

Usf Vila Carvalho

Ubs 26 De Agosto

Prosa

Usf Mata Do Jacinto

Usf Estrela Dalva

Usf Marabá

Usf Noroeste

Usf Nova Bahia

Imbirussu

Usf Albino Coimbra

Ubs Silvia Regina

Ubs Lar Do Trabalhador

Usf Indubrasil

Usf Zé Pereira

Usf Aero Italia

Usf Serradinho

Ubs Popular

Anhanduizinho

Usf Botafogo

Usb Dona Neta

Clínica Da Família Iracy Coelho

Usf Parque Do Sol

Ubs Aero Rancho

Usf Anhanduí

Usf Dom Antonio

Usf Macaubas

Usf Paulo Coelho

Ubs Pioneira

Usf Jockey Club

Usf Mário Covas

Lagoa

Ubs Caiçara

Usf Buriti

Usf Batistão

Usf Tarumã

Usf Oliveira

Clínica Da Família Portal Caiobá

Usf Coophavilla

Usf Antártica

Usf São Conrado

Segredo

Ubs Cel. Antonino

Usf São Francisco

Usf Vila Nasser

Ubs Estrela Do Sul

Usf Paradiso

Usf José Tavares

Clínica Da Família Nova Lima

Usf Vida Nova

Usf Jd Azaleia

Usf Vila Cox

Bandeira