Disk Covid e drive-thrus de testes funcionam normalmente no Carnaval

A testagem nos drive-thrus do Estado será mantida normalmente - (Foto: Glenda Gabi)

Com o ponto facultativo de carnaval mantido pelo Governo do Estado em Mato Grosso do Sul, apenas os serviços considerados essenciais como segurança pública e saúde, vão funcionar na segunda-feira (15), terça (16) e manhã de quarta-feira de cinzas (17).

A testagem nos drive-thrus do Estado será mantida normalmente afirma o Diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha.

“O atendimento será normal, sem nenhuma flexibilização e dentro das vagas já existentes nas quatro macrorregiões: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Os agendamentos devem ser feitos pelo Disk Covid no 0800 647 0911”, explica.

Conforme dados do último boletim Covid – 11 de fevereiro – já foram realizados 153.322 mil testes entre RT-PCR (76.285) e testes rápidos (77.337) nos drives, que são pontos de testagem complementares do Estado.

Covid em números

Mato Grosso do Sul acumula 168.608 mil casos confirmados da doença e 3.090 mortes em decorrência da doença. Os meses mais letais da pandemia no Estado foram dezembro e janeiro com 586 e 559 óbitos, respectivamente.

A Secretaria de Estado de Saúde orienta que ao apresentar qualquer sintoma, o cidadão busque uma unidade de saúde. Outro ponto importante é que independente do início da vacinação, a população mantenha os cuidados essenciais como uso de máscaras e higienização das mãos com agua e sabão ou álcool em gel, além de evitar aglomerações.