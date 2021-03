Diretor-geral da OMS pede que governos não 'joguem fora' progresso conquistado

Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom - Foto: F. Coffrini/AFP

Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom afirmou que o foco da entidade multilateral no momento é dar suporte aos países para que a pandemia de coronavírus termine o quanto antes. "Temos ferramentas para isso. Temos de usá-las de forma consistente e equitativa", disse o dirigente durante coletiva de imprensa.

Tedros ainda alertou para que governos não "joguem fora" o progresso feito até agora no combate à pandemia. Segundo ele, alguns países agem de forma "mais lenta" aos avisos da OMS.

O diretor executivo da Organização, Michael Ryan, foi na mesma linha e disse que alguns "países imaginaram estar no topo de uma montanha vendo o mundo se afogar" durante os primeiros meses da pandemia, e muitos deles ainda não reagem de maneira adequada à crise sanitária, segundo ele. Ele citou os países da América Latina entre os mais afetadas pelo vírus no mundo, ressaltando que a grave situação da pandemia no Brasil se estende à maior parte da região.

Líder técnica da OMS no combate à covid-19, Maria van Kerkhove afirmou que o México está entre os casos de nações que subestimaram o vírus no começo da pandemia, mas conseguiu reduzir o número de casos, mortes e hospitalizações por meio de medidas de proteção e distribuição de vacinas à população. "Nunca é tarde demais para tomar as medidas corretas", completou a especialista.