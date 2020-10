Dia de Finados neste ano terá celebrações diferentes em tempos de pandemia da Covid-19

O Cemitério Jardim das Palmeiras - (Foto: Divulgação)

Em tempos de pandemia até a celebração do Dia de Finados, que acontece na segunda-feira (2) será diferente nos cemitérios da Capital este ano. As medidas de biossegurança são a maior preocupação dos cemitérios para que todos os visitantes possam celebrar a data sem correr riscos.

“Visitação consciente” é o tema adotado neste ano pelo cemitério Memorial Park, ou seja, a semana de visitação começou na sexta-feira e vai até o dia 6. A idéia é evitar aglomerações, diante da pandemia de Covid-19. “As celebrações do dia 2 serão por meio de live, todos os nossos associados já receberam os links que dão acesso à plataforma", destacou o gestor do cemitério. O local funciona todos os dias das 7h às 17h, mas, especialmente, no dia de Finados, os portões abrem às 6h.

Pela primeira vez em 47 anos, o cemitério Parque das Primaveras, um dos mais tradicionais da cidade fará mudanças durante a celebração. Os portões do estacionamento permanecerão fechados e nenhum carro poderá entrar. Todos terão acesso ao local por apenas um portão, desta forma os funcionários conseguirão controlar o fluxo de pessoas, garantindo que todas estejam devidamente higienizadas e utilizando máscaras. Não haverá missas ou cultos; todos os bancos do cemitério serão recolhidos. O objetivo segundo a administração é manter a segurança. A idéia é que pessoas vão, façam suas visitas, suas orações e depois retornem para casa. No sábados e domingos o cemitério estará aberto das 7h às 18h, e, no dia 2, o horário segue a programação original, e fecha às 17h.

O cemitério Parque Monte das Oliveiras, situado na região da Avenida Guaicurus já registrou maior fluxo de visitantes nesta semana. A programação foi mantida e a missa será celebrada presencialmente às 9h da manhã do Dia de Finados. Mesmo assim as medidas de segurança vão incluir medição de temperatura na entrada, uso de álcool gel, e entrada de 50% da capacidade local. O horário padrão de funcionamento será das 7h às 17h até no dia de Finados.

No cemitério Jardim das Palmeiras, na saída para Rochedinho, quem preferir não sair no feriado, mas ainda assim quiser celebrar a data, terá a opção de acompanhar as duas missas do dia por meio das redes sociais do Crematório Campo Grande, que faz parte do mesmo grupo. Os horários previstos para as liturgias são 9h30 e 17h. Mesmo com a novidade das lives, o Crematório também cará aberto para visitações.

Os cemitérios municipais, Santo Antônio, Santo Amaro e Cruzeiro permanecerão abertos para o público das 7 às 17h. Segundo a secretaria de Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a previsão é de que cerca de 30 mil pessoas passem pelos três cemitérios entre os dias 31 e 2 de novembro.

Preço das flores - Com a comemoração do Dia dos Finados, colocar as flores nos túmulos é um sinal de respeito ou lembrança de quem já não está entre nós. Como não poderia ser diferente, foi apresentada uma diferença de até 662% no preço dos produtos na Capital. A pesquisa foi realizada pelo Procon Estadual.

A maior diferença encontrada foi em relação ao vaso pequeno de flor tipo Violeta. Em um estabelecimento comercial o produto foi encontrado por R$ 5,90 enquanto é vendido em outra floricultura, por R$ 45.

Quem optar por homenagear seus mortos com uma coroa de flor Natural, a variação dos preços foi menor a do vaso de Violeta. É possível encomendar o produto por R$ 300, mas pode encontrar também por R$ 350, uma variação de 16,67%, dependendo da floricultura que preferir.

Já nos supermercadistas pesquisados, a maior variação foi de 166,85%. A flor calandiva (média), por exemplo, está sendo comercializada por R$ 23,99 ou R$ 8,99, dependendo de onde o consumidor escolher para adquirir o item. O Girassol, também nas redes dos supermercados apresentaram variação de 15,40%. Com R$12,99 ou por R$ 14,99 é possível comprar o produto