Deputado Coronel David recebe alta, depois de ficar internado com covid

Coronel David postou foto hoje no hospital informando que recebeu alta: 'Graças a Deus' - (Foto: Facebook/Reprodução)

O deputado estadual Coronel David (sem partido) testou positivo para covid-19 e encontrava-se internado no Hospital El Kadri, em Campo Grande, desde quinta-feira (06). O parlamentar de 55 anos buscou acompanhamento médico assim que sentiu os sintomas da doença associada ao novo coronavírus e logo foi internado para continuidade dos procedimentos necessários e seu restabelecimento.

No ínicio da tarde deste domingo (09) o parlamentar anunciou que recebeu alta e vai cumprir o restante do período de isolamento em sua casa.

"Graças a Deus, às orações dos amigos e ao excelente tratamento e atenção que recebi de médicos(as) e enfermeiros(as), heróis e heroínas do Hospital El Kadri, estou recebendo alta médica neste momento, sem sintomas e com o pulmão em ótimas condições. Terminarei de forma isolada o tratamento em minha casa. Cuidem-se.

Cumpram as recomendações médicas. Se as pessoas não cumprirem tais recomendações o contágio acontecerá e os hospitais não suportarão a demanda. Pensem nisso", escreveu o parlamentar no Facebook.

OUTROS CASOS

Não é o primeiro caso registrado no Palácio Guaicurus. O presidente da Casa, Paulo Corrêa (PSDB), se afastou no início de julho. Além, o deputado Neno Razuk (PTB) também teve a doença.

Devido a esses seis casos, a Assembleia voltou atrás e entrou em recesso no mês passado. Os outros estão lotados na copa do plenário, departamento de segurança, recursos humanos e gabinete do deputado Rinaldo Modesto (PSDB). Recuperados, Corrêa e Razuk retomaram suas atividades na volta aos trabalhos semana passada.

Foi feita uma testagem em massa em 556 funcionários que ainda estavam frequentando o prédio. Antes do recesso, o Legislativo estadual estava funcionando com redução de servidores presenciais e sessões remotas.

Ao retornarem, os deputados deixaram o Plenário Deputado Júlio Maia e passaram a se reunir de seus gabinetes. Eles vão continuar realizando sessões virtuais até 31 de agosto.