Delegado aposentado Paulo Braus morre por complicações de Covid-19 em Campo Grande

O delegado aposentado Paulo Cesar Braus - (Foto: Divulgação)

O delegado aposentado Paulo Cesar Braus, falaceu nesta segunda-feira (15), no hospital Proncor, em Campo Grande, em decorrência de complicações do Covid-19. A informação foi confirmada pelo Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS).

Natural de Araçatuba (SP), Braus completaria 56 anos no próximo dia 20 de abril. Ele começou a carreira no serviço público como escriturário na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, onde trabalhou de 1986 a 1990.

Formando em direito, ingressou na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, como delegado, em 3 de julho de 1990 e teve como primeira lotação a Delegacia de Polícia de Caracol. No interior do estado atuou também nos municípios de Bela Vista, Porto Murtinho, Miranda, Bodoquena, Maracaju e Rio Brilhante.

Em Campo Grande Paulo César Braus atuou na Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (Polinter), na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, Delegacia Especializada de Repressão a Defraudações, Falsificações e Crimes Fazendários (DEDFAZ), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), Delegacia Especializada de Repressão ao Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij) e Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar)

Em 2007 foi nomeado conselheiro titular do Conselho Estadual Antidrogas de Mato Grosso do Sul (CEAD/MS). Foi ainda professor da Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira (Adacadepol/MS), assessor especializado na Delegacia-Geral da Polícia Civil e diretor do Departamento de Polícia Especializada. Atuou também na Corregedoria-Geral da Polícia Civil e no Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro de Mato Grosso do Sul.

Durante a carreira recebeu elogios por sua atuação e foi condecorado com a Medalha do Mérito Policial. Promovido à classe especial em 2010, o delegado Paulo César Braus se aposentou em maio de 2017. Casado, ele deixa a esposa Érica.