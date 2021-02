Rede Municipal de Campo Grande suspende aulas presenciais neste semestre

As aulas vão voltar na semana que vem na Reme - (Foto: Divulgação)

Com início na próxima segunda-feira (8), as aulas na Rede Municipal de Ensino (Reme) não serão presenciais por pelo menos até o dia 1º de julho. A decisão foi assinada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) e divulgada no Diário Oficial do Município (Diogrande) nesta quinta-feira (4).

Antes do decreto a Prefeitura já havia divulgada que por conta da pandemia da Covid-19, não havia previsão do retorno presencial dos alunos.

O ano letivo somente poderá ser encerrado, depois do efetivo cumprimento dos duzentos dias letivos previstos no calendário escolar; no caso das EMEIs, será no dia 22 de dezembro, e as demais escolas, no dia 16 de dezembro de 2021.

Covid-19 - Nesses primeiros quatro dias de fevereiro, 37 sul-mato-grossenses morreram por coronavírus, dado que comprova que o vírus continua avançando no Estado, como mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta quinta-feira.

Em apenas 24 horas, 14 pessoas morreram pela doença em Mato Grosso do Sul, totalizando 2.972 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia. Desses últimos óbitos pela doença no Estado, três eram campo-grandenses, três de Dourados, duas em Aparecida do Taboado, e sete de outros municípios: Nova Andradina, Ponta Porã, Deodápolis, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Anastácio e Corumbá, sendo uma morte em cada cidade.