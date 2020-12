Crise faz com que 92 mil sul-mato-grossenses solicitem empréstimo durante a pandemia

Dentre as fontes destes empréstimos, 77,6% vieram de financeiras - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Pelo menos 92 mil pessoas fizeram algum tipo de empréstimo durante a pandemia em Mato Grosso do Sul. De outubro para novembro este número aumentou em 11 mil domicílios. Dentre as fontes destes empréstimos, 77,6% vieram de financeiras, 19,8% de parentes ou amigos, 2,46% de patrões ou empregadores e 2,33% de outras fontes (queda, dado que em setembro o valor era de 4,7%). Os dados foram divulgados hoje (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistícas (IBGE).

O levantamento ainda diz que cerca de 338 mil domicílios tinham algum morador recebendo auxílio emergencial relacionado à pandemia. A proporção de domicílios em MS com o auxílio passou de 39,3% em outubro para 37,9% em novembro, sétimo menor do País, com valor médio do benefício em R$ 498,00 por domicílio. Este rendimento médio é 7º menor do Brasil, sendo Acre o maior, com R$ 740,00 e Paraíba, o menor, com R$ 487,00.

Busca por emprego - A pandemia e o isolamento social fizeram com que as pessoas não buscassem trabalho mesmo querendo trabalhar

e não tendo ocupação. Os dados mostram que este número vem caindo mês a mês. A população fora da força de trabalho, em novembro, foi estimada em 789 mil pessoas.

Deste total, 196 mil (24,8%) gostariam de trabalhar, mas não buscaram trabalho, e 9,4% (74 mil) não buscaram trabalho devido à pandemia ou à falta de trabalho na localidade, mas gostariam de trabalhar. Sendo assim, registrou-se queda de 10,8% frente a outubro, entre as pessoas que embora quisessem trabalhar não o fizeram como principal motivo a pandemia ou a falta de trabalho na localidade.