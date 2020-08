Crianças podem sofrer estresse tóxico devido à pandemia

Os pais devem ter extrema atenção aos comportamentos das crianças, pois o estresse tóxico pode ocasionar outros problemas ao longo da vida. - (Foto: Arquivo)

Mesmo que as crianças não entendam completamente o que está se passando no mundo neste momento, elas podem sofrer várias consequências mentais da pandemia. O confinamento em casa, a redução dos espaços para brincar e se divertir, a falta de contato com amiguinhos e outros familiares e o longo período passado com as mesmas pessoas são alguns dos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de um quadro de estresse tóxico nos pequenos.

O estresse tóxico, diferentemente daqueles momentos de nervosismo pontuais que sentimos em situações de pressão ou adversidade, é um quadro prolongado e intenso, que compromete muito a qualidade de vida. Em curto prazo, ele causa irritabilidade, insônia e mudanças no comportamento, podendo até provocar uma queda na imunidade.

Os pais devem ter extrema atenção aos comportamentos das crianças, pois o estresse tóxico pode ocasionar outros problemas ao longo da vida. Depressão, ansiedade, piora nos níveis de inteligência, diabetes e pressão alta são apenas algumas das consequências deste transtorno em longo prazo.

Portanto, se o seu filho se tornou agressivo após o isolamento, não está dormindo direito, passou a te desobedecer, tem dificuldades para comer (ou come demais) e está nervoso, o certo a fazer é procurar um profissional da psicologia e iniciar um tratamento, evitando as possíveis complicações.

Como evitar o estresse tóxico nas crianças

Uma das melhores maneiras de evitar o surgimento do estresse tóxico nas crianças e gerando uma relação de confiança, permitindo que elas exponham os sentimentos e aprendam a lidar com eles.

Proporcionar momentos de diversão e entretenimento também é essencial para combater o tédio enquanto elas não podem socializar. Aposte nos brinquedos que também sejam educativos. Um celular para crianças, por exemplo, pode saciar a vontade dos pequenos de ter um aparelho, de forma segura de acordo com a idade deles.

A questão do espaço também é muito importante. “Da mesma maneira que precisamos de um ambiente adequado para lidar com o trabalho em casa, ajudando a evitar o estresse, as crianças também necessitam de espaços dentro do lar que simulem as atividades que elas realizavam anteriormente. Por isso, vale a pena criar um cantinho de estudos, outro para diversão, e assim por diante, evitando que elas passem o dia todo no mesmo ambiente”, afirma a personal organizer Marcela Campos, editora do MAGODECASA.

A prevenção do estresse tóxico infantil passa muito pela relação com os pais. Então, é fundamental reservar um tempo para realizar algumas atividades com a criança, mesmo dentro de casa. Converse com elas, descubra alguns interesses e aproveite o momento de isolamento para incentivar a prática de atividades prazerosas, aproveitando para estreitar os laços com os filhos.

Por último, mas não menos importante, você deve cuidar de sua própria saúde mental. As crianças se espelham nos mais velhos, portanto é importante não estar se mostrar estressado. Afinal, não é à toa que muitos dizem que o estresse é contagioso.