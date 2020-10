Criança de apenas 5 anos morre por coronavírus em MS

A criança ficou internada no Hospital Regional do município - (Foto: Divulgação)

Dados do boletim epidemiológico desta quarta-feira (28), da SES (Secretaria de Estado de Saúde), apresentados hoje mostram que, do começo da pandemia até hoje, 1.570 mortes por coronavírus foram registradas em Mato Grosso do Sul.

Chama a atenção para a apresentação de hoje o óbito de uma criança, do sexo masculino, de Ponta Porã, de apenas cinco anos. A vítima tinha asma, obesidade e autismo e morreu na última terça-feira. Outras três mortes foram registradas, sendo um homem, 72, de Miranda, e duas mulheres, uma de 60 anos, de Ladário e uma de Paranhos, de 76 anos, sendo que os três tinham comorbidades.

O Estado já registra 81.033 casos confirmados da doença, sendo que 495 exames positivos foram apontados em apenas 24 horas. Se recuperando da covid-19, 3.458 pessoas estão em isolamento domiciliar, 304 estão internadas, sendo dois de outros estados. Dos internados, 164 estão em leitos clínicos e 142 em leitos de UTI.

"Não podemos entender que a doença já passou, está presente em todo o Estado, casos novos em Paranaíba e Cassilândia, por exemplo, nos preocupam. Continuem seguindo as regras de biossegurança", afirmou o titular da pasta, Geraldo Resende.

O relatório da SES mostra que 75.701 pessoas estão recuperadas da doença.