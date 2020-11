Covid: Pfizer e BioNTech enviarão à FDA solicitação de uso emergencial de vacina

A Pfizer e a Biontech, anunciaram que a vacina em desenvolvimento teria eficácia de 90% - (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

A farmacêutica Pfizer disse que planeja pedir aos órgãos reguladores de saúde dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20) a aprovação para uso emergencial da vacina contra a covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech. Caberá à Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) decidir se o imunizante, a ser aplicado em duas doses, oferece resultados e segurança satisfatórios. Ainda não há prazo para uma resposta da agência reguladora. Nesta semana, um grupo de pesquisadores informou que o imunizante obteve 95% de eficiência em produzir uma resposta imunológica. As empresas informaram que, tão logo obtenham o registro junto à FDA, darão início ao processo de logística da vacina. As companhias planejam começar a distribuição à população entre meados e o fim do próximo mês. Fonte: Dow Jones Newswires.