Covid mata empresário diretor-presidente da Caiado Pneus

Ricardo Nigro Amendôla tinha 72 - (Foto: Divulgação)

Ricardo Nigro Amendôla, 72, diretor-presidente da rede de lojas Caiado Pneus, faleceu na madrugada dessa sexta-feira (18), por volta das 04h, na Santa Casa de Presidente Prudente, interior de São Paulo.

Informações dão conta de que o empresário se encontrava internado e estava sob cuidados médicos em razão de contaminação com o Covid-19. Amendôla trabalhava no Grupo Caiado havia 40 anos e há 20 estava na presidência do conglomerado.

A assessoria da Caiado Pneus ainda não informou sobre o horário do sepultamento.