Covid já fez 1.122 vítimas e infectou 60.963 sul-mato-grossenses

Ontem Mato Grosso do Sul passou a marca dos 60 mil casos confirmados - (Foto: Saul Schramm)

Boletim epidemiológico desta quarta-feira (16) apresenta 1.122 vítimas da Covid no Estado, sendo 16 confirmações ocorridas nas últimas 24 horas. A média móvel indica que na última semana foram registrados 16.43 óbitos diários. Para o titular da saúde, Geraldo Resende, a média é alta, mas estabilizada. “Vamos trabalhar para que essa curva possa ter um decréscimo”, afirmou.

Ontem Mato Grosso do Sul passou da marca dos 60 mil casos confirmados. Com mais 666 testes positivos, o número total de infectados desde o início da pandemia sobe para 60.963. A média móvel de casos nos últimos sete dias está em 802,5.

O Estado possui até o momento, 242.800 casos notificados, sendo 177.268 descartados. Na data de hoje existem 1.217 amostras em análise pelo Laboratório Central (Lacen), e 3.352 casos pendentes de encerramento pelos municípios. Acesse aqui o boletim detalhado.

Embora os indicadores indiquem uma estabilidade nos casos do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, é necessário manter os cuidados pois a taxa de contágio continua alta no Estado. O Farol Covid indica que a taxa de contágio está em 1.6 nesta quarta-feira (16), mostrando um decréscimo com relação a ontem (15) quando o índice estava em 1.10. “Ainda assim estamos acima da média nacional que está em 0.99”, afirmou a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone.