Covid-19: procura por testes rápidos cai 63% na Capital e preocupa autoridades da saúde

O atendimento segue normal em todos os pontos de segunda a sexta-feira, feriados e finais de semana - (Foto: Saul Schramm)

As cenas de aglomerações registradas no último feriado em diversas cidades, indicam que a população está perdendo o medo de contrair a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os reflexos já são sentidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta primeira quinzena de outubro. A queda registrada foi de 63% na procura de testes rápidos e 40% nos testes de RT-PCR em Campo Grande.

Para o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, esta ausência da população em relação a testagem acende o alerta. “A população está perdendo o medo da doença, e ao mesmo tempo, há uma parte importante que acredita que a doença pode ser vencida, mas não é isso que está acontecendo. Ela tem vitimado dezenas de pessoas todos os dias em Mato Grosso do Sul. Já chegamos a quase 1,5 mil pessoas que vieram a óbito neste enfrentamento da Covid-19.

A médica infectologista, integrante do COE/MS, Mariana Croda, afirma que a não realização das testagens se torna ruim para a saúde pública e apresenta outras hipóteses por esse não comparecimento. “Há algumas hipóteses: diminuição do número de sintomáticos, negligência e perda do temor à doença ou uma melhora da curva mesmo”.

Queda nos testes

Desde o dia 1º de setembro, a SES vem registrando queda gradativa na procura por realização de testes rápidos e de RT-PCR em Campo Grande. O mesmo fenômeno também se repete em outras cidades do Estado. Na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, a redução foi de 63,6% quanto ao número de pacientes agendados para a realização de testes rápidos. Em comparação a 1º de setembro, a média era de 467 pacientes. E em 6 de outubro, a média ficou em 154 pacientes.

Segundo o Diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, devido à baixa procura na Escola Lúcia Martins Coelho “a SES inicia a desmobilização de uma equipe, sendo os profissionais remanejados às suas origens. Os bombeiros militares podem ser designados para auxiliarem nas queimadas no Pantanal, por exemplo”.

Quanto ao Drive-Thru de Campo Grande, a redução foi de 40,38% quanto ao número de pacientes agendados para a realização do RT-PCR (Padrão ouro). As 258 vagas são oferecidas diariamente entre manhã e noite. Em comparação com a Semana 36 (30/08 a 5/9) a média era de 8.320 análises na semana. Já na Semana 41 (4/10 a 10/10) a média registrada foi de 4.960 análises na semana.

“É importante lembrar que todas as 258 vagas estão sendo preenchidas diariamente. Porém, devido à baixa procura, o agendamento fica para o mesmo dia”, pontua o coronel.

Por ora, não há previsão de desmobilização de equipes nos Drive-Thrus, principalmente em razão do feriado prolongado que se comparado ao de 7 de setembro, houve um ligeiro aumento de casos. O atendimento segue normal em todos os pontos de segunda a sexta-feira, feriados e finais de semana. O horário é das 8h às 12h e das 18h30 às 23h.

