Covid-19: estado do Rio começa a distribuir segunda dose de vacina

Estado do Rio começa a distribuir segunda dose de vacina - ( Foto: Agência Brasil/Tânia Rêgo )

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio começou (2) a distribuir a dose da vacina CoronaVac aos 92 municípios fluminenses. São 244 mil doses que serão aplicadas como reforço da primeira dose, entregue às prefeituras em janeiro deste ano, com o objetivo de garantir o intervalo de 21 dias entre as duas imunizações.

Hoje a vacina está sendo transportada, de caminhão, da Coordenadoria Geral de Armazenagem, em Niterói, para o próprio município e para as cidades vizinhas do Rio , São Gonçalo e Maricá.

Amanhã as vacinas serão levadas em cinco aeronaves a outros 88 municípios, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.

Além disso, outras 42.400 doses de CoronaVac e 7.350 da vacina de Oxford/AstraZeneca também estão sendo distribuídas para serem aplicadas como primeira dose, para ampliar a cobertura vacinal no estado.

Até a noite de , já tinham sido vacinadas 222.300 pessoas no estado, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.