China anuncia que participará de consórcio global para garantir vacina

Covid-19. - ( Foto: Reuters/ Agência Brasil)

A China anunciou nesta sexta-feira, 9, que participará da Covax, programa da Aliança de Vacinas (Gavi) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) com objetivo de acelerar o desenvolvimento e a distribuição equitativa de um imunizador para o novo coronavírus. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país asiático, uma das prioridades será assegurar que nações em desenvolvimento tenham acesso ao produto. "A China continuará a trabalhar com todas as partes do 'plano de implementação' para dar sua contribuição para a solidariedade global no combate à epidemia e na proteção da vida e da saúde das pessoas em todo o mundo", destacou Hua Chunying, porta-voz do ministério.