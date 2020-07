Covid-19: Campanha no transporte público já atingiu mais de 30 mil pessoas

As ações desenvolvidas pelo Consórcio Guaicurus no âmbito da campanha “Tá seguro usar o transporte coletivo” para conter a disseminação do novo coronavírus em Campo Grande - (Foto: Reprodução)

As ações desenvolvidas pelo Consórcio Guaicurus no âmbito da campanha “Tá seguro usar o transporte coletivo” para conter a disseminação do novo coronavírus em Campo Grande já atingiram mais de 30 mil pessoas desde o dia 6 de julho, quando foi lançada em parceria com o Sest/Senat e prefeitura da Capital.

Blitzes nos terminais e medição de temperatura corporal de colaboradores e passageiros vêm sendo realizadas diariamente. Até o momento já foram contabilizados 12.932 atendimentos e mais de 18 mil pessoas abordadas.

Equipes do consórcio e do Sest/Senat visitam os terminais com o objetivo de orientar os clientes do transporte coletivo a respeito do comportamento que devem observar para reduzir a contaminação pela covid-19.

Cuidados estão sendo tomados

Os passageiros estão recebendo álcool em gel, submetidos à medição de temperatura corporal e ainda recebem orientações sobre como devem lavar as mãos. Lavatórios “itinerantes” foram produzidos para reforçar a campanha.

Temperatura é medida

Milhares de folhetos explicativos estão sendo distribuídos e os mais de 1,2 mil colaboradores do sistema, tanto da área operacional quanto administrativa, participam de cursos sobre como devem proceder diante de suspeita de infecção.

Máscaras

Paralelamente às ações nos terminais, estão em circulação 8 ônibus com a parte traseira “envelopada” com fotografias de pessoas usando máscaras cirúrgicas, uma das maneiras de se evitar a disseminação do vírus da covid-19.

O Consórcio Guaicurus também passou a reforçar a higienização dos ônibus. No intervalo entre as viagens, quando os veículos param nos terminais (carros de reforço ou reserva) e sem a presença de passageiros, colaboradores desinfectam bancos, corrimãos e demais componentes internos dos veículos com os quais os clientes têm maior contato.

Desinfecção

Paralelamente às ações do Consórcio Guaicurus, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está promovendo diariamente nos terminais a desinfecção das áreas de circulação dos passageiros e também dos banheiros