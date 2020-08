Covid-19: Brasil tem mais 1.054 mortes e 30.355 casos confirmados

Os dados foram apresentados no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta sexta-feira(21). - (Foto: Reuters/Lindsey Wasson)

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.054 mortes por covid-19 e 30.355 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados foram apresentados no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta -feira(21).

Com isso, o total de óbitos chegou a 113.358. O resultado marcou um aumento de 1% sobre , quando o painel trazia 112.304 falecimentos.

Ainda conforme a atualização do Ministério da Saúde, o total de casos confirmados acumulados chegou a 3.532.330. A soma representou crescimento de 0,8% sobre , quando o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia estava em 3.501.975.

A atualização do Ministério registrou ainda 748.217 pessoas em acompanhamento e outras 2.670.755 que já se recuperaram.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,2%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 53,9. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1680,9.

Covid-19 nos estados

Óbitos por covid-19

Os estados com mais mortes são:

1- São Paulo (28.155)

2 - Rio (15.202)

3 - Ceará (8.268),

4 - Pernambuco (7.335)

5 - Pará (6.037).



As unidades da federação com menos óbitos:

1 - Tocantins (556)

2 - Roraima (576)

3 - Acre (598)

4 - Amapá (627)

5 - Mato Grosso do Sul (696)

Casos confirmados de covid-19

Os estados com maior presença da pandemia são:

1 - São Paulo (735.960)

2 - Bahia (229.743)

3 - Rio (207.036)

4 - Ceará (202.999)

5 - Pará (186.646).

As Unidades da Federação com menos infectados até o momento são:

1 - Acre (23.337)

2 - Mato Grosso do Sul (40.711)

3 - Tocantins (41.848)

4 - Amapá (40.875)

5 - Roraima (41.191)