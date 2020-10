Média móvel de mortes por covid-19 chega a 432 no Brasil

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 430 nesta quarta-feira, 28 - ( Foto: Daniel Teixeira / Estadão)

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 432 na quarta-feira, 28, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação. O número elimina distorções e registra com mais precisão as oscilações dos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, houve 499 novos registros de mortes e 28.852 novos casos no País.

O consórcio, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, registrou que o número total de casos chegou a 5.469.755 e de mortes 158.480 O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde. Os dados do Ministério da Saúde, por sua vez, indicam que 4.934.548 brasileiros se recuperaram da doença e outros 375.266 seguem em acompanhamento.

O Brasil é o segundo país com mais mortos, atrás apenas dos Estados Unidos, que registrou 227.41 mortes. No total de infectados, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), fica atrás dos Estados Unidos e da Índia.

Parceria

Os seis meios de comunicação passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais