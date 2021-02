MS já vacinou 48,22% na primeira fase

Em Mato Grosso do Sul, 48,22% do público prioritário na primeira fase de vacinação, que são profissionais da saúde, indígenas aldeados e idosos acima de 80 anos, já foram vacinados - (Foto: Secom/MS)

Em Mato Grosso do Sul, 48,22% do público prioritário na primeira fase de vacinação, que são profissionais da saúde, indígenas aldeados e idosos acima de 80 anos, já foram vacinados. As informações constam no vacinômetro, ferramenta criada pelo Governo do Estado, para dar transparência e auxiliar no enfrentamento à Covid-19.

Ao todo foram aplicadas 76.700 doses da vacina contra Covid-19. Dos 79 municípios, dois municípios, inclusive, ultrapassaram a meta de vacinação de 90%. Jateí está com 104,39% de cobertura vacinal e Dois Irmãos do Buriti com 103,89%.

Já a Capital, Campo Grande, até o momento, vacinou 36,07% das 51.553 pessoas do público prioritário.

Ainda de acordo com os dados do vacinômetro, os municípios com menores percentuais de imunização são Taquarussu, com 17,09%, Sete Quedas, com 27,68%, Caracol com 32,87%, Dourados com 35,70% e Figueirão, com 35,87%.

A meta de vacinação é de 90% dos públicos alvos.

O ranking da cobertura vacinal dos 79 municípios sul-mato-grossenses pode ser conferido no endereço www.saude.ms.gov.br no link informações Covida-19.