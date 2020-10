Coronavírus continua avançando em MS, com mais de 73 mil casos confirmados

Mato Grosso do Sul apresenta 1.385 óbitos pela doença - (Foto: Saul Schramm)

Até o momento, Mato Grosso do Sul registra mais de 73 mil casos confirmados de coronavírus. A informação é do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde divulgado nas redes sociais do Governo do Estado nesta quarta-feira (8).

“A taxa de contágio é de 0,99, precisamos trabalhar para continuar decaindo”, afirma o titular da pasta, Geraldo Resende, que alerta para a proximidade do feriado prolongado do dia 12 de outubro e o risco de aumento de contágio com o afrouxamento às regras de biossegurança e distanciamento social. Em apenas 24 horas, 481 novos casos da doença deram positivo.

Mato Grosso do Sul apresenta 1.385 óbitos pela doença. Até o momento 4.608 pessoas estão em isolamento domiciliar e mais de 66,6 mil pessoas foram curadas; 419 pessoas estão internadas, sendo 213 em leitos clínicos e 208 em leitos de UTI.

Clique aqui e confira o boletim na íntegra.

Ana Brito, Subcom

Foto: Saul Schramm