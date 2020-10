Consórcio de imprensa aponta que Brasil tem mais de 150 mil mortes por covid-19

Uma cena que ficou comum para brasileiros, homens e mulheres, que perderam para a doença seus familiares durante os últimos três meses - (Foto: Werther Santana/Estadão)

O Consórcio de Imprensa atualizou na tarde deste sábado, 10, os dados referentes à covid-19. Nesse novo boletim, o Brasil ultrapassou a marca de 150 mil mortes pela doença. Desde as 20h de sexta-feira, 9, foram relatadas 331 mortes, aumentando para 150.023 o total de óbitos. No mesmo período, o País registrou 16.293 novos casos de contaminação por covid-19, elevando o número total para 5.073.483. Os dados são do levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL nas secretarias estaduais de Saúde.