Conheça os grupos que receberão primeiro a vacina contra Covid-19

Com base nas evidências científicas e na situação epidemiológica da pandemia, cada país determinará os grupos prioritários a serem vacinados. - ( Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

De acordo com questionário emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), quando uma vacina contra a Covid estiver disponível, haverá uma grande demanda e a oferta será limitada.

Segundo a OMS as populações prioritárias para a primeira rodada de vacinação serão definidas com base no objetivo da vacinação, podendo seguir a relação a seguir:

Primeiramente proteger o sistema de saúde e permitir a continuidade dos serviços essenciais de saúde, provavelmente incluirá trabalhadores essenciais, entre eles os da saúde;

Segundo, reduzir a morbidade grave por Covid e a mortalidade em grupos de alto risco em adultos com mais de 65 anos e outros adultos de alto risco com doenças de base.

Terceiro reduzir a transmissão com vacinação de adultos jovens.

Ainda de acordo com a organização, o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em Imunização da OMS, o Grupo Técnico Assessor (GTA) sobre Doenças Imunopreveníveis da OPAS e os Grupos Técnicos Assessores Nacionais sobre Imunização (NITAG) desempenharão um papel fundamental fornecendo orientação e recomendações. Com base nas evidências científicas e na situação epidemiológica da pandemia, cada país determinará os grupos prioritários a serem vacinados.

A VACINA

A OMS informa também que os resultados preliminares dos ensaios de vacinas em Fase 3 podem estar disponíveis até o final de 2020; porém, é pouco provável que as vacinas pré-qualificadas pela OMS estejam disponíveis até essa data.