Confira os vacinômetros contra a covid-19 dos estados do país

A vacinação contra a covid-19 teve início no fim de janeiro de 2021 e para auxiliar no acompanhamento da quantidade de pessoas vacinadas, governos estaduais e municipais passaram a divulgar um “vacinômetro”. A página é uma espécie de banco de dados que registra, entre outras informações, a quantidade de pessoas que já tomaram algum tipo de imunizante contra a doença, locais de vacinação, quais grupos estão sendo vacinados, etc. Na maior parte dos vacinômetros também é possível obter as informações por município.

O Ministério da Saúde também disponibiliza uma ferramenta com informações sobre o registro das doses aplicadas da vacina. Os dados sobre as coberturas vacinais podem ser acessados por meio de um painel online, no LocalizaSUS.

Confira os vacinômetros contra a covid-19 em todo o país: