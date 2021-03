Confira os pontos de vacinação contra Covid-19 em Campo Grande neste sábado

Imunização em Campo Grande - (Foto: Glenda Gabi)

Hoje (6), além do Drive-thru instalado no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho, outros seis locais estarão abertos para realizar a imunização contra a Covid-19 do público prioritário que não conseguiu se vacinar durante a semana. Irão receber a primeira dose idosos com mais de 78 anos e a dose de reforço será aplicada em pessoas com mais de 90 anos, conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Até esta sexta-feira estão sendo imunizados idosos com 78 anos com a primeira dose e de 90 e 91 anos com a dose de reforço. Todos as pessoas pertecentes a estas faixa etárias poderão procurar um dos locais referenciados para se vacinar durante os seus respectivos horários de funcionamento.

Para agilizar o processo de vacinação é necessário que a pessoa faça a identificação prévia através do site vacina.campogrande.ms.gov.br.