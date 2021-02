Confira os 18 pontos de vacinação contra a Covid-19 em Campo Grande

Vacinação da COVID-19 - (Foto: Denilson Secreta)

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Campo Grande continua, e nesta segunda-feira (1º) a vez é dos idosos acima de 80 anos. Pelo menos 18 unidades de saúde espalhadas pelas sete regiões urbanas do município estarão realizando a imunização. Serão destinadas 3.600 doses da Coronavac para este público.

Conforme planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) os idosos foram separados por faixa-etaria e datas em ordem de idade decrescente para evitar aglomeração nos pontos de vacinação.

O atendimento será por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento, porém a recomendação é de que as pessoas pertecentes aos grupos prioritários, incluindo os idosos, façam o cadastro no sistema desenvolvido pela Prefeitura através deste site para agilizar o processo de identificação no dia da vacinação.

A aplicação seguirá o cronograma pré-estabelecido pela Sesau até que as doses se esgotem. No município há cerca de 18 mil idosos acima de 80 anos, conforme último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistíca. Até a última quinta-feira (28), 8.580 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, sendo 7.999 profissionais da área da saúde, resultando em 24% do total de pessoas que atuam nessa área a serem vacinados. Também foram imunizados 549 idosos e mais 32 pessoas com deficiência que estão institucionalizadas, concluindo a primeira vacinação desse público.

Pontos de vacinação:

Segunda a sexta-feira

13h às 17h

Região do Prosa

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

Região do Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Silvia Regina

Região do Anhanduizinho

USF Botafogo

UBS Dona Neta

Clinica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

Região Lagoa

USF Batistão

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Coophavilla

Região Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Região Bandeira

UBS Carlota

USF Tiradentes

USF Universitário

Centro

UBS 26 de Agosto (somente a partir de terça-feira, dia 2 de fevereiro)