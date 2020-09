Confira as cinco cidades de MS com os maiores índices de casos confirmados e óbitos por coronavírus

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 356 novos casos - (Foto: Chico Ribeiro)

Mato Grosso do Sul bateu a casa dos 50 mil casos confirmados de coronavírus no Estado nesta quarta-feira (2). Só hoje foram confirmados mais 825 novos casos, e o índice saltou para 50.645 casos. Os 79 municípios tem casos confirmados.

Confira as cinco cidades com maior número de casos e óbitos:

Casos confirmados

1º Campo Grande - 22.053 contaminados

2º Dourados – 5.644 contaminados

3º Corumbá – 2.706 contaminados

4º Sidrolândia – 1.822 contaminados

5º Aquidauana – 1.556 contaminados

Óbitos

1º Campo Grande – 372 óbitos – 1,7% letalidade

2º Corumbá – 100 óbitos – 3,7% letalidade

3º Dourados – 76 óbitos – 1,3% letalidade

4º Aquidauana – 43 óbitos – 2,8% letalidade

5º Sidrolândia – 22 óbitos – 1,2% letalidade

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 356 novos casos. Dourados registrou 60. Miranda com 54 novos casos e Corumbá com 33.

Dos 50.645 casos confirmados, 7.382 estão em isolamento domiciliar, 41.815 estão sem sintomas e já estão recuperados e 545 estão internados. Dez pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 72% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 72%, macrorregião de Três Lagoas 44% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 67% de ocupação.

Foram registrados ainda 14 novos óbitos, passando para 903 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,8%. Os óbitos foram três em Campo Grande. Três em Aparecida do Taboado. Dois em Dourados. Tacuru, Nova Andradina, Corumbá, Cassilândia, Ladário e Aquidauana registraram um óbito cada.