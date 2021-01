Saiba quantas doses de vacina contra a Covid-19 sua cidade recebeu

A vacinação começou hoje no Estado - (Foto: Denilson Secreta)

Mato Grosso do Sul deve imunizar 26,971 profissionais da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19 e mais 46.180 indígenas que vivem nas aldeias do Estado.

Esta é a previsão divulgada por meio de Resolução no Diário Oficial do Estado da tarde desta terça-feira (19), que mostra o quantitativo de doses distribuídas para cada município após a chegada das 158.546 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Com a logística montada pelas secretarias de Saúde e Segurança Pública, o material foi entregue a todas as prefeituras em 24 horas pela Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica (CEVE), da Secretaria de Estado de Saúde. A tabela completa da distribuição das doses da vacina pode ser conferida aqui.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, esse é um momento de grande alegria. “As primeiras doses, 158 mil, serão suficientes para imunizar 79 mil pessoas. É um momento muito importante! Hoje é a vitória daqueles que acreditam na ciência e no SUS. Viva a vida, a ciência, e viva o SUS”.

Conforme a publicação, os municípios que mais receberam vacinas foram: Dourados, com 30.598 doses; logo em seguida Campo Grande com 26.806 doses; Amambaí com 11.932 doses; Miranda com 11.702 doses. E Aquidauana, com 8.554 doses. Dourados, Miranda e Aquidauana tiveram um quantitativo maior em razão do número de população indígena vivendo em aldeias.

O grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde nesta primeira fase são: trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente, pessoas de 60 anos ou mais e pessoas com deficiência maior ou menor de 18 anos, ambas institucionalizadas, e indígenas aldeados.

A publicação ainda traz mais 769 trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos em residências inclusivas que serão imunizados. E mais 1.875 pessoas idosas com 60 anos ou mais, residentes em instituições de longa permanência; 95 pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, que moram em residências inclusivas. Há ainda um adicional de reserva de 3.383 doses referentes ao quantitativo de perda operacional.

O total de pessoas a serem imunizadas no Estado será de 75.890, somando 158.546 doses já descontando as pessoas que foram imunizadas nesta segunda-feira (18), durante a vacinação simbólica. Conforme foi definido pelo Ministério da Saúde, cada pessoa receberá duas doses da vacina.