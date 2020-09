Com Covid-19, Reinaldo Azambuja está em isolamento em casa

Reinaldo Azambuja tem 57 anos, está apenas com sintomas leves e passa bem. Neste período vai trabalhar de casa, em regime home officce. - (Fotos: Chico Ribeiro)

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) testou positivo para o Covid-19 e está em isolamento domiciliar a partir desta quinta-feira (17).

De acordo com o comunicado "o governador tem apenas sintomas leves e passa bem. Neste período vai trabalhar de casa, em regime home office".

Atualização

Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), na quarta-feira (17), Mato Grosso do Sul tem 1.122 mortes e 60.963 casos de Covid-19 e 54.371 estão recuperados. Ao todo já se contabilizam 242.800 casos notificados, dos quais 177.268 foram descartados. Há 1.217 testes em análise no Lacen-MS e 3.352 casos sem encerramento pelos município.

As cidades com mais mortes, Campo Grande ocupa o primeiro lugar tem 475 óbitos, Dourados, Corumbá, 118, Sidrolândia, 23 e Aquidauana com 49 óbitos.

Nota Oficial

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, testou positivo para Covid-19 e iniciou hoje o cumprimento da quarentena. O governador tem apenas sintomas leves e passa bem. Neste período vai trabalhar de casa, em regime home officce.

Governo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 17 de setembro de 2020.