Comissão de Controle Sanitário chega às aldeias de MS para evitar avanços da Covid-19

Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), responsável pela abordagem de mais de 2,5 milhões de pessoas que passaram pelas barreiras sanitárias em Mato Grosso do Sul chegou até às aldeias indígenas do Estado. Nesta terça-feira (28.07), 80 indígenas das Aldeias Limão Verde e Taunay, em conjunto com servidores de Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) de Aquidauana, recebem treinamentos para auxiliar na identificação de casos suspeitos de Covid-19.

Na última segunda-feira (27.07), 80 servidores da Secretaria de Saúde do município de Aquidauana que atuam no Posto de de Controle e Monitoramento Sanitário em Piraputanga, também receberam o mesmo treinamento.

Para o tenente-coronel QOBM Leonardo Rodrigues Congro, assessor da CCS/MS e responsável pelos treinamentos, o mesmo ocorreu nas aldeias - após as lideranças indígenas -, que entenderam a importância de fazer esse tipo de treinamento.

Treinamento possibilita ações de maior alcance à prevenção da Covid-19

“Eles já vinham auxiliando as autoridades de saúde de forma empírica, mas agora, com este suporte, nós auxiliamos a padronizar esse tipo de atendimento alinhando às normas de biossegurança e de coleta de informação dos casos suspeitos para subsídio da SESAI e prefeitura”, esclarece o Tenente Coronel BM. Esta é a primeira vez que a CCS/MS leva esse tipo de conhecimento para as aldeias indígenas no Estado.

“São as aldeias que registraram maior índice de óbito por covid-19 no Estado. Então, avaliamos, conjuntamente, ser importante para eles”, pontua o Tenente Coronel.

Além do conhecimento, a Comissão de Controle Sanitário de MS forneceu a Secretaria Especial de Saúde Indígena de Aquidauana Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Foi entregue ainda, conforme deliberou o Presidente da CCS/MS, o Coronel BM Hugo Djan Leite, a entrega de 1,2 mil testes rápidos para o pessoal da Saúde Indígena. Agora, a SESAI fortalece esse trabalho de acompanhamento dos casos de Covid-19 junto às comunidades indígenas.