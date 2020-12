Comércio de Dourados não terá ampliação de horário em dezembro

Cidade de Dourados - (Foto: Divulgação)

Assim como Campo Grande terá novas medidas a partir desta segunda-feira (7), um novo decreto foi instaurado em Dourados ontem (4).

O novo decreto, que dispõe sobre medidas para prevenção do contágio do coronavírus na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, mantém o horário comercial das 8h às 18h de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h aos sábados. Aos domingos continuam vedadas as atividades comerciais, sendo liberadas apenas as atividades consideradas essenciais. O documento foi assinado pela prefeita de Dourados, Délia Razuk.

As mudanças em relação ao decreto anterior, datado de 19 de novembro de 2020, altera apenas os horários permitidos de atendimento em bares, restaurantes e conveniências.

Estes estabelecimentos passam a poder funcionar apenas até as 22, de segunda a sábado, como já estava determinado por força do decreto N° 3.030, de 27 de novembro de 2020, que estabelece a vigência do toque de recolher entre às 22h e 5h.

Comércio: de segunda a sexta-feira das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 16h.

Shopping center: a) de segunda a sábado, lojas das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h b) aos domingos: lojas das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 20h.

Mercados e atacados: de segunda a sábado das 7h30 às 22h.

Restaurantes: de segunda a sábado das 11h às 22h.

Bares: de segunda a sábado das 10h às 22h.

Conveniências: de segunda a sábado das 08h às 22h.

Após as 22h os serviços de conveniências somente poderão atender por entrega em domicílio. Com informações do Dourados News.