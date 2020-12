Começando mais cedo, novo horário do toque de recolher começa a valer a partir de hoje na Capital

Vai haver aumento na fiscalização para o cumprimento das regras e intensificar as blitz para combater o consumo de álcool que acaba contribuindo para os acidentes, que também levam a ocupação dos leitos - (Foto: Divulgação/Guarda Municipal PMCG)

A partir de hoje (7), novas medidas para diminuir o índide contaminados pela Covid-19 passam a valer em Campo Grande. O toque de recolher, que estava funcionando das 00h às 5h, nesta segunda-feira tem novo horário: das 22h às 5h até o dia 21 de dezembro.

A definição foi feita pelo prefeito Marquinhos Trad com secretários de saúde do Estado e Município, diretores de hospitais públicos, filantrópicos e particulares de Campo Grande, Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial.

Diante do cenário, de aumento dos casos e redução dos leitos disponíveis, o período em que também será autorizada a comercialização, mas por meio de delivery.

A Prefeitura também estabeleceu novo limite de ocupação nos estabelecimentos comerciais, que passa de 50% para 40%. O comércio, no Centro de Campo Grande, funcionará até as 21h, e não as 22h, como ocorre normalmente no final do ano. Os shoppings estarão abertos das 10 às 22 horas. Vai haver aumento na fiscalização para o cumprimento das regras e intensificar as blitze para combater o consumo de álcool que acaba contribuindo para os acidentes, que também levam a ocupação dos leitos.

Outro regra vale para os passes gratuitos, para estudante e idoso, que voltaram a ser suspensos.

Hoje, Campo Grande tem 395 leitos disponíveis. Destes, 357 ocupados, por Covid ou outras doenças. A Prefeitura, em parceria com Governo do Estado, trabalha agora para aumentar o número de leitos, contratando mais 68, seja em hospital público ou privado.