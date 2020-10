Com total de 74.839 casos, números no MS caem pelo segundo dia consecutivo

Teste de covid-19 - (Foto: Secom MS)

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (12) da SES - Secretaria de Estado de Saúde divulgou os dados das últimas 24 horas e nova queda no número de novos casos e óbitos. Foram registrados 164 novos casos de Covid -19 e 7 óbitos em todo o Estado.

Entre as cinco cidades com maior número de registros positivos, a capital segue com maior alta: mais 72 novos casos. Em seguida vemos Corumbá com + 19; Tacuru + 16; Ponta Porã +6 e Rio Brilhante + 5.

Os municípios que registram óbitos são Campo Grande (4), Corumbá, Coronel Sapucaia e Costa Rica perderam um paciente cada. Total de pessoas que não resistiram a doença passou para 1.440.

Dos 393 pacientes internados, 197 estão em leitos clínicos e 199 em UTIs. Estão em isolamento domiciliar 3.410 pessoas e 69.595 se recuperaram da doença.

Boletim SES