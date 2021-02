Com quase 176 mil casos confirmados de coronavírus, MS registra 3.224 mortes pela doença

Do início da pandemia até agora, o Estado de Mato Grosso do Sul registrou 175.973 casos confirmados de coronavíru - (Foto: Divulgação)

Do início da pandemia até agora, o Estado de Mato Grosso do Sul registrou 175.973 casos confirmados de coronavírus. Deste total 3.224 pessoas não resistiram aos efeitos da doença e vieram à óbito.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta segunda-feira (22), em apenas 24 horas 429 novos exames deram positivos, enquanto 20 pessoas tiveram a morte registrada em um dia, sendo nove campo-grandenses vieram a óbito por covid-19, três de Dourados, dois de Naviraí e seis de outros municípios, sendo Anastácio, Aquidauana, Coronel Sapucaia, Corumbá, Itaporã e Terenos, sendo um de cada município”.

Dos casos confirmados, 6.435 estão em isolamento domiciliar, enquanto que 512 estão hospitalizados, sendo que 256 estão em leitos clínicos e também, 256, estão em leitos de UTI. Dos internados em leitos clínicos, 184 estão na rede pública e 72 na rede privada. Já os que estão nos leitos de UTI, 191 estão na rede pública e 65 na rede privada.

Entre um dia e outro, o número de internados subiu quase 2% e, com isso, houve um aumento de comprometimento nas macrorregiões do Estado, principalmente, em Dourados, de 91% da ocupação da taxa de leitos UTI/SUS; em Campo Grande, de 80%; em Corumbá, de 71% e em Três Lagoas, de 56%.

“Nós atuamos com os dados que os municípios inserem nos sistemas oficiais e nós consolidamos essas informações. Atualmente 4777 testes precisam ser atualizados pelas secretarias municipais”, ressaltou a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone.

Durante a live, o Diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, informou sobre a interrupção do atendimento nos drive-thrus que não interferirá no andamento dos testes para diagnóstico da doença, sendo direcionados à Unidade Básica de Saúde. “A partir de amanhã, dia 23, não haverá coleta no drive-thru do Corpo de Bombeiros, mas não os drives dos demais municípios, onde o serviço permanecerá. Já na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, até sexta-feira. A população não precisa se preocupar porque os exames serão realizados nos postos de saúde nos municípios

“A boa notícia é que 165.802 estão recuperadas, ou seja, que saíram do leito hospitalar ou do isolamento domiciliar”, salientou Christine Maymone.

Vacinômetro

Até o momento 144.487 doses foram aplicadas no Estado, sendo que este total representa 67,3% do público alvo da primeira fase e 3,84% do percentual de habitantes de Mato Grosso do Sul.