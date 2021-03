Com previsão para início nesta semana, Campo Grande contará com seis barreiras sanitárias nas rodovias

Barreira sanitária - Foto: Diogo Gonçalves

Previstas para iniciarem as atividades nesta quinta-feira (11), Campo Grande terá seis barreiras sanitárias, para controle de pacientes suspeitos de Covid-19, nas entradas da cidade. As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e contará com a parceria de outras três pastas do município.

As barreiras serão instaladas nas saídas da Avenida Três Barras e para as cidades de São Paulo, Três Lagoas, Sidrolândia, Cuiabá e Corumbá. Adotando o mesmo protocolo do ano passado, as fiscalizações irão triar previamente todos os passageiros e motoristas dos veículos que entrarem na cidade por estes pontos.

“No total serão de 10 a 15 pessoas por barreira a cada turno, que tem duração de seis horas. Essas pessoas farão uma triagem prévia, medindo temperatura de cada uma das pessoas no veículo, questionando sobre a presença de sintomas da Covid-19 nos dias anteriores à viagem e dando orientações sobre como evitar a contaminação pelo vírus e, se necessário, também será feita a testagem dos casos suspeitos”, informa a superintendente de vigilância em saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

Para o secretário de saúde, o apoio das demais pastas é essencial para um trabalho efetivo. “Estamos retomando diversas medidas restritivas na cidade, e essa está sendo possível graças a Segov, Sisep e Semadur, que fornecerão materiais e pessoal para funcionamento das barreiras”.